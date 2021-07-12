Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wembley'de oynanan EURO 2020 finali nefesleri kesti. İngiltere ile İtalya'nın karşılaştığı finalde, İtalya penaltı atışları sonucu 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. İlk kez finale yükselen İngiltere ise evinde mutlu sona ulaşamadı.

2013'TE ATILAN TWEET GÜNDEM OLDU

Maçın ardından maçtan daha çok konuşulan bir tweet gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada binlerce yorum ve paylaşım alan tweetin, 22 Şubat 2013 tarihinde atıldığı ve EURO 2020 finaline dair bir tahminde bulunduğu görüldü. Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşımda, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

MİLYONLARCA KİŞİ GÖRÜNTÜLEDİ

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren maçı, penaltı atışlarıyla İtalya'nın kazanmasının ardından bu tweet sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.