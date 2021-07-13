Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

ŞAMPİYON İTALYA'DAN 5, İKİNCİ İNGİLTERE'DEN 3 İSİM

EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (İtalya)

Defans: Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)

Forvet: Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere)

EURO 2020 finalini 8 yıl önce bilmiş! Nefesleri kesen EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılar sonucu geçen İtalya şampiyon olurken, geceye 8 yıl önce atılan bir tweet damga vurdu.

Avrupa Kupası İtalya'nın! EURO 2020'nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

İskoçlar, İtalya’nın İngiltere’yi yenmesini kutladı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan mücadelede, penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon oldu ve 53 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nı tekrar kazanma başarısı gösterdi. İtalyan taraftarlar, dünyanın birçok yerinde şampiyonluğu doyasıya kutlarken, İngiltere karşısında İtalya'ya destek veren İskoçya'da da zafer havası hakimdi.

İtalya’yı uçuran adam Mancini Daha üç yıl önce dibe vuran İtalya, Mancini ile şaha kalktı, 34 maçlık müthiş yenilmezlik serisiyle Avrupa şampiyonu olup zirveye çıktı…