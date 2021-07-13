Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bolu kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çalımbay, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek geçen sezona dair, "Eğer pandemiden zarar görmesek kadromuz biraz daha iyi olsaydı mutlaka bizim daha da farklı bir yerde olabilirdik" dedi.

"'KÜME DÜŞECEK, AVRUPA'DA ZOR ZAMANLAR YAŞAYACAK' DEDİLER"

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz sezon Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı bir arada götürdüklerini ve pandemiden dolayı sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, “Hepimiz karantinaya girdiğimiz dönemler oldu sıkıntı yaşadık. O dönemlerde kadro çıkaramadığımız dönemler oldu. İsrail’e iki yedekle gittik. Zaman zaman iki tane maçta kalecimize de forma yaptırdık ve bayağı sıkıntı yaşadık. Bu dönemlerde istediğimiz şekilde bir yerde değildik. Villareal’e 5 -3 yenildik ama hiçbir zaman pes etmedik. Orada da eksiklikler vardı. Sonra oynadığımız maçlarda da bayağı sıkıntılar yaşadık. Benim en çok üzüldüğüm Avrupa maçlarından elenmemizdi. Biz o gruptan çıkmamız gerekiyordu. Hakkediyorduk ama öyle bir aksilik ve oyuncu eksiklikleri oldu ki bayağı sıkıntıya uğrattı. Lige gelince ikisini beraber götürürken de aynı sıkıntıları yaşadık. Karantinaya giren çok arkadaş oldu ve çıkıp hemen oynamaları mümkün değildi. Şimdi Apondangoye gibi isimlerin ciddi sakatlıkları vardı. Aaron Appindangoye, iyileşemedi. Erdoğan Yeşilyurt da ameliyat oldu bir süre aramızda olmayacak. Geçen sezon ilk yarıyı bitirdikten sonra ikinci yarı ondan önceki sezondaki gibi bir istikrar yakaladık. İkinci yarıda Alanyaspor maçından sonra sakatlarımız tüm eksiklikler döndü, pozitif vakalarımız olmadı. Kadromuzu kurup çalışmamıza devam ettik. Arkadaşlarımıza paylaştığımız şeylerde bizim hedefimiz var ve kapasitenin üstüne çıkılması gerektiğini söyledik. Bu doğrultuda yolumuza devam ettik ama bizi ilk yarıyı bitirirken herkesin gözünde bu sene ya küme düşecek ya da Avrupa’ya gittiği için zor duruma düşecek dediler. Bundan önceki bazı takımlar öyle olmuş” ifadelerini kullandı.

"DAHA FARKLI YERDE OLABİLİRDİK"

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in bütçe olarak kendilerinden yukarıda olduğunu ve oyuncularını Şampiyonlar Ligi’ne göre aldıklarını kaydeden Rıza Çalımbay, “Onlar bile sıkıntı yaşadı. Biz ligin ikinci yarısı Avrupa’da yenilmeyen takımların başında geldik. Inter ile çekişiyorduk biz. Onlar mağlubiyet alınca 19 maçla biz Avrupa’da yenilmeyen takım olduk. O sıkıntılardan çıkıp bunun yapılması mükemmel bir şey. Gerçekten güzel başarılı bir ikinci yarı yaşadık. Eğer pandemiden zarar görmesek kadromuz biraz daha iyi olsaydı mutlaka bizim daha da farklı bir yerde olabilirdik. 5 hafta daha olsaydı daha iyi yerde olabilirdik. 2 senedir takımımızla beraber Avrupa’ya gidiyoruz. Onun için benim açımdan bir Sivaslı olarak bende gurur duyuyorum. İnşallah bu sezonda aynı şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli maçlar oynadık. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Hatayspor ile çekişiyorduk. Fenerbahçe maçı bizim için çok kritik bir maçtı hepimiz mükemmel bir şekilde konsantre olduk. Devamlı devam eden bir arkadaşlık var. Kalan son 2 maç hayati derecede önemliydi ve Avrupa için önemliydi. Fenerbahçe karşısında galip geldik ve iyi bir şekilde ligi bitirdik” dedi.

"AYRILAN OYUNCULARIN YERLERİNİ DOLDURACAĞIZ"

Rıza Çalımbay, takımda ayrılan oyuncuların yerlerini dolduracaklarını dile getirerek, “Robin bizden ayrıldı onun yerine oyuncu, Aaron uzun süre oynamayacak onun yerine oyuncu arıyoruz. Claudemir vardı, Ninga vardı onların yerine oyuncu arıyoruz. Bizim gerçekten çok sevdiğimiz arkadaşımız Kone vardı o ayrıldı onların yerlerine oyuncu arıyoruz. Şimdi Erdoğan örneğin belli bir süre yararlanamayacağız ve onun yerine de oyuncu almamız gerekecek. Hazırlık maçında samba sakatlandı antrenmanda. Onların yerine oyuncu almamız gerekiyor. Avrupa maçı olmasaydı biz acele etmeden oyuncuyu rahatlıkla alabilirdik. Avrupa maçları olduğu için arkadaşların gelmesi gerekiyor” dedi.

"BU SEZON LİG ZOR OLACAK"

Tecrübeli teknik adam bu sene ligin çok zorlu olacağını ifade ederek, “Her şeyden önce herkesin dört gözle beklediği bir şey oluyor taraftarlı maçlar var. Takımlar deplasmana gittiğini hissedecek. Geçtiğimiz sezon hiçbir takım deplasmanda oynadığını hissetmedi. Kimsenin artı üstünlüğü olmadı. Şimdi bambaşka olacak her şey. Hem Avrupa kupaları hem de belli bir süre ligi götürmek kolay olmayacak her türlü tedbirli şekilde davranmak gerekiyor. Biz aynısına bakıyoruz. Lig bu sene geçen seneki gibi olmayacak daha coşkulu daha zor maçlar olacak. Avrupa Şampiyonası’nda da gördünüz taraftarın nasıl bir katkısı olduğunu. Çok güzel neşeli maçlar oldu. Aynısı artık Türkiye’de de olacak. Bayağı bir hasret oldu. Pandemi başlayana kadar namağluptuk aynısı olacak inşallah” şeklinde konuştu.

"EN ÇOK YERLİ OYNATAN TAKIMLARIN BAŞINDA GELİYORUZ"

TFF’nin aldığı yabancı oyuncu kuralı ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, “Belli bir şeyden sonra kuralları değiştiriyorlar. Türk futboluyla ilgili araştırmayı yapıp değiştiriyorlar. TFF’nin açıkladığı 14+6 şöyle. Tüm takımlara bakın zaten oynayan oyunculardan ziyade bekleyen oyuncular vardı. 8 tane yabancısıyla çıkan 11 yabancıyla oynayanlara bakın 21 kişilik kadronun içinde 3-4 yabancı arkadaş oturuyor. Bana göre bu sistemle eski sistem arasında bir değişiklik yok. Netleşirse çok daha iyi olur. Yabancı yabancının yerine gelir. 8 ise 8, 14 ise 14. Öyle olursa daha kolay olur. Bundan önce 1-2 maçta oldu yabancı girdi çıktılarından kural hatası odu ve puanlar silindi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bence net bir şey olsa daha iyi. Öyle olduğu zaman yerli oyunculara yöneliyorsunuz. Bizim açımızdan bakınca sıkıntı yok yerli arkadaşlardan sorun olmadı. Geçen sezon en çok yerli oynatan takımların başında geliyoruz” diye konuştu.