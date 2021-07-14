Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya basınında yer alan habere göre Lionel Messi, sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

MAAŞINDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPTI

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti.

778 MAÇ, 672 GOL, 305 ASİST...

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı.

Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

PSG, Messi'den haber bekliyor Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye Fransız devi PSG talip oldu. 34 yaşındaki futbolcu, nihai kararını Copa America sonrası verecek.

Messi'nin Barcelona ile kontratı sona erdi Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, profesyonel kariyeri boyunca formasını giydiği İspanya temsilcisi Barcelona ile kontrat süresinin dolmasının ardından serbest oyuncu konumuna geldi.