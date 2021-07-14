Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor, rövanş maçının biletleri ise 18 Temmuz'da satışa çıkıyor.

BİLET FİYATLARI 175 İLE 750 LİRA ARASINDA OLACAK

Galatasaray kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı da yapılan açıklamada yer alan bilgiler arasındaydı. Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.



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