Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a transferiyle gündem olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mario Balotelli, takımın Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan yıldız isim, öncelikli hedefinin Dünya Kupası olduğunu ve Adana Demirspor ile kendisini göstermek istediğini söyledi.

Takımda olduğu için gerçekten mutlu olduğunu belirten deneyimli futbolcu, "Başkan çok eğlenceli bir insan, gerçekten çok sevdim kendisini. Çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık" dedi.

"TÜRKİYE'DEN BİR TEKLİFE İLK DEFA BAKMAYI KABUL ETTİM"

İtalyan futbolcu Balotelli, transfer süreci ile ilgili, "Açıkça söylemek gerekirse ilk defa Türkiye’den bir teklife bakmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"SADECE MESUT ÖZİL'İ BİLİYORUM"

Adana Demirspor'un sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olması ile ilgili ise Balotelli, "Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum" açıklamasında bulundu.

"BELHANDA'NIN SUÇU"

Yıldız oyuncu takım arkadaşı Belhanda ile ilgiliyse, "Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber" dedi.

Balotelli: Bana ‘deli’ ibaresi medya tarafından yapıştırıldı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum” dedi.