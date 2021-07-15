Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), milli İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'yı 5 yıllığına renklerine bağladı.

5 YILLIK İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan ile sözleşmesi sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan 22 yaşındaki Donnarumma ile 30 Haziran 2026'ya kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

EURO 2020'NİN EN İYİSİ

İtalya'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupaya uzanmasına üstün performansıyla önemli katkı sağlayan Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca görev aldığı ve altyapısından yetiştiği Milan'da Donnarumma, 251 resmi maça çıkıp, 88 maçta kalesini gole kapattı.

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