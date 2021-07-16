Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

EURO 2020 finalinde İngiltere’yi yenerek Avrupa şampiyonu olan İtalya’nın milli futbolcusu Marco Verratti (28), kutlamalara hız kesmeden devam ediyor.

Verratti, şampiyonluktan birkaç gün sonra da Paris’te görkemli bir düğünde hayatını manken sevgilisi Jessica Aidi (29) ile birleştirdi.

İKİNCİ EVLİLİĞİ

Bu, Verratti’nin ikinci evliliği. Siyah damatlık giyen futbolcunun daha önceki evliliğinden iki oğlu var. Çocukları da düğüne babalarına benzer kıyafetle katıldı.

Jessica, ilk olarak 2019’da Monaco Grand Prix’inde Verratti ile birlikte görüldü.

PSG futbolcusu Verratti, bundan birkaç ay önce karısı Laura Zazzara’dan boşandığını açıklamıştı.

İtalya'nın şampiyonluk primi belli oldu EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden İtalya, adeta kasasını doldurdu. Zaferi doyasıyla kutlayan İtalya'da futbolcuların alacağı prim belli oldu.

İtalya’yı uçuran adam Mancini Daha üç yıl önce dibe vuran İtalya, Mancini ile şaha kalktı, 34 maçlık müthiş yenilmezlik serisiyle Avrupa şampiyonu olup zirveye çıktı…

İskoçlar, İtalya’nın İngiltere’yi yenmesini kutladı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 tamamlanan mücadelede, penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi mağlup ederek şampiyon oldu ve 53 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nı tekrar kazanma başarısı gösterdi. İtalyan taraftarlar, dünyanın birçok yerinde şampiyonluğu doyasıya kutlarken, İngiltere karşısında İtalya'ya destek veren İskoçya'da da zafer havası hakimdi.