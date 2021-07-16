Yaz transfer döneminde Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.
Başkan Burak Elmas, verdiği bir demeçte, Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes'in son durumu hakkında bilgi verdi.
"KURZAWA İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCU"
Birçok oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiklerini belirten Başkan Elmas, "Layvin Kurzawa istediğimiz bir oyuncu. Bonservisiyle almak istiyoruz. Paris Saint-Germain ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
GEDSON FERNANDES'DE SONA DOĞRU
Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in transferindeki gecikmeyi Portekiz kulübündeki değişime bağlayan Başkan Elmas, "Tam oyuncuyla anlaşmıştık ancak Benfica kulübünde adeta devrim oldu. Kısa sürede Gedson Fernandes'in aramıza katılacağını düşünüyorum. Oyuncu gelmek istiyor" dedi.
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