Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer döneminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan mavi lacivertlilerin yeni hedefinin Brezilyalı stoper David Luiz olduğu iddia edildi.

Daha önce Belhanda, Assamblonga, Svensson ve Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Brezilyalı stoper David Luiz'le prensipte anlaştı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacının Mario Balotelli gibi İstanbul’a gelip 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

AKİNTOLA DA TAMAM

Mavi lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak Hatayspor forması giyen David Akintola transferini de bitirdi. Nijeryalı sağ açık için kulübü Midtjylland ile 750 bin Euro'ya anlaşan Mavi-Şimşekler'in kısa sürede bu transferi de açıklaması bekleniyor. (Sabah)