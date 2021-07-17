Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Çin’in Shandong eyaletinde Zhang Ziyu (14) adındaki kız öğrenci, 15 yaşın altındaki basketbolcuların katıldığı turnuvadaki başarısıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.

42 SAYI 25 RİBAUND!

Ziyu, maçı 42 sayı, 25 ribaund ve 6 blokla kapattı. Akranlarından neredeyse iki kat uzun olan Ziyu, maçta rakiplerine potayı göstermedi.

Sadece uzun boyuyla değil basketbol yeteneğiyle de dikkat çeken Ziyu, eski NBA yıldızı ve ünlü Çinli basketbolcu Yao Ming’e benzetildi.

AKILLARA 2,29 BOYUNDAKİ MİNG GELDİ

2,29 metrelik boyuyla NBA tarihinin en uzun oyuncuları arasında yer alan Ming, 4 kere All Star seçilmişti.

Ziyu da Ming gibi anne ve babası profesyonel basketbolcu olan bir aileden geliyor.

Ziyu’nun annesi Yu Ying Çin milli baskletbol takımında forma giymişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan seyirci kararı Türkiye Basketbol Federasyonu, futbolda olduğu gibi basket maçlarında da salonun kapasitesinin yüzde 50 oranında seyirci alınacağını duyurdu.