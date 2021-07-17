Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali sorunlarla boğuşan Süper Lig ekibi Kayserispor, bu kez da markalarının haczedilmesi ihtimali ile karşı karşıya.

Bir dönem Kayserispor'da oynayan Anıl Taşdemir'in menajeri kulüpten ücretini alamadığı gerekçesiyle yasal işlem başlattı. Kayserispor kulübünün menajere borçlarının olmadığını belirtmesi üzerine mahkeme süreci başladı. Mahkeme süreci 2020 yılının Aralık ayına kadar devam etti, 2020 yılında dosya karara çıktı. Mahkeme, müvekkilin alacağı olduğuna ve alacağın Kayserispor tarafından ödenmesine karar verdi ancak ödeme yapılmadı. Bunun üzerine haciz işlemleri başlatıldı.

8 MARKAYA 2 MİLYON 230 BİN LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından Kayserispor'un 8 markasına yönelik haciz kararı verildi. Bilirkişi değer biçmesinin ardından 8 marka açık artırmayla satışa çıkarılacak. 8 markaya 2 milyon 230 bin lira değer biçildi. Taraflar belirlenen rakamlara itiraz etmediği zaman da satışa çıkarılacak.

KENDİ LOGOSUYLA MAÇLARA ÇIKAMAYABİLİR

Satış neticesinde Kayserispor Kulübü Derneği'nin logosu ve diğer markaları alan kişinin olacak. Satış yapıldığı taktirde Kayserispor artık kendi logosuyla maçlara çıkamayacak. (CNN Türk)

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