Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya’da Tokyo Olimpiyat köyünde oyunların başlamasından günler önce ilk koronavirüs vakası kaydedildi. Biri Tokyo’daki Olimpiyat köyünden olmak üzere oyunlarla ilişkili 15 yeni Covid-19 hastası daha görüldü. Böylece dev organizasyonla ilişkili Covid-19 testi pozitif çıkan toplam insan sayısı 45’e yükseldi. Söz konusu 45 kişi haricinde olimpiyatlar için deniz aşırı ülkelerden Japonya’ya gelen diğer 7 kişide de Covid-19’a rastlandığı öğrenildi.

Seyirci efekti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdiği görüşmede salgının gidişatının iyi yönde ilerlemesi ve Covid-19 vakalarının düşüş trendi yakalaması hâlinde turnuvaya seyirci kabul edilmesi talebinde bulunmuştu. Seyircili olimpiyat umudunu kaybeden Bach, geçtiğimiz olimpiyatlardaki ortam seslerinin salonlara ve stadyumlara verilerek seyirci atmosferinin yaşatılacağını belirtti.

ŞAHİN GÜVENİYOR

Madalya bekliyoruz

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında mücadele edecek bütün millî tekvandocuların madalyaya aday olduğunu söyledi. Şahin “Dünyanın en iyi üç tekvando ülkesinden biriyiz. Madalyalarla döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nde ilk Covid-19 vakası Japonya'da Tokyo Olimpiyat Köyü’nde oyunların başlamasından günler önce ilk koronavirüs vakası kaydedildi. 1'i Tokyo'daki Olimpiyat Köyü'nden olmak üzere oyunlarla ilişkili 15 yeni Covid-19 vakası daha görüldü. Dev organizasyonla ilişkili Covid-19 vakalarının toplam sayısı 45'e yükselmiş oldu.

22 Ağustos'a kadar sürecek: Tokyo'da OHAL başladı Japonya hükümetinin Tokyo Olimpiyatları sırasında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Tokyo'da ilan ettiği OHAL uygulaması bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a kadar sürecek uygulama, insan trafiğini azaltmayı hedefliyor.