Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, fırsat transferi kovalıyor. Golcü arayan sarı lacivertliler, önce Vedat Muriç sonra da Alexander Sörloth için nabız yoklamıştı. Kulüplerinde sıkıntılı süreçler geçiren her iki oyuncu da Kadıköy’e sıcak bakmıştı. Ancak hem Lazio’da hem de Leipzig’de yaşanan hoca değişiklikleri neticesinde kulüpler golcülere bir şans daha verme kararı alınca transfer sayfası kapandı. Özellikle Sörloth için hevesli olan Fenerbahçe, Leipzig’in kapıyı kapatmasına rağmen kuzeyli golcü sevdasından vazgeçmedi, Danimarkalı Andreas Cornelius için harekete geçti.

Son söz Parma’nın

Serie A’dan düşen Parma, ekonomik sıkıntılar sebebiyle, 28 yaşındaki Cornelius’u satış listesine koyunca Fenerbahçe hemen hamle yaptı. Adı daha önce de gündeme gelen Cornelius için Parma’nın kararını duyunca bir kere daha kolları sıvayan sarı lacivertliler oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Serie B’de oynamak istemeyen Cornelius’a bonuslarla birlikte 2 milyon avroyu aşan bir teklifte bulunan Fenerbahçe, Viking’i ikna etti. Ancak, henüz Parma ile anlaşma sağlanamadı. İtalyan ekibi 8,5 milyon avro bonservis ödediği oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.



Takımdan kim gidecek?

∂ Brezilyalı orta saha Paulinho adım adım Fenerbahçe’ye yaklaşıyor. Vitor Pereira’nın gözdesi 32 yaşındaki sambacı, sarı lacivertlilere tamam dediği anda transfer bitecek. Ancak bu durumda takımdan bir ismin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe’nin Ozan ya da Pelkas’la yolları ayırması bekleniyor.

Kasımpaşa sonrası sefer

Topuk Yaylası’ndan dönen Fenerbahçe, bugün 19.00’da Samandıra’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler 22-30 Temmuz’da ise Avrupa seferine çıkacak. Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek Fenerbahçe, 24 Temmuz’da Udinese, 27 Temmuz’da Tabor Sezana, 30 Temmuz’da el-Hilal ile maç yapacak.

Samandıra’ya döndüler

Sezonu Dereağzı’nda açan, sonrasında Topuk Yaylası kampına giden sarı lacivertliler, dün Samandıra’da ilk çalışmasına çıktı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları üzerinde duruldu.

Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe antrenmanlarını sürdürüyor Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.