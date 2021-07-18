Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede mutlak bir zafer elde etmek için, gerekli olan toplumsal bağışıklığa sahip olmak adına aşı uygulamalarının hızla tamamlanması hayati önem taşıyor. Bu doğrultuda toplumun teşvik edilmesi de aynı derecede önem arz ediyor. Kulüpler Birliği Vakfı ve Süper Lig'de yer alan klüpler destekçilerine aşı çağrısında bulundu.

"KOLLARIMIZI SIVIYORUZ"

Süper Lig'deki kulüplerin ve Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesaplarından, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım." mesajı paylaşıldı.

Bakan Koca'dan, futbol kulüplerine aşı teşekkürü Sağlık Bakanı Koca, taraftarlarını aşı olmaya teşvik eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol klüplerini teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.

Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 3 milyar 630 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 63 milyon 139 bin 462 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.