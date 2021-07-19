Bolu’nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı.
6 AY YOK
Aynı yerden bir kez daha ameliyat edilecek olan Aaron’un 6 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’da konu ile ilgili, “Aaron Appindangoye’yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Maalesef sakatlık geçirdi” demişti.
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Sivasspor’da Aaron'dan kötü haber! 6 ay yok
Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bolu’nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı.
Kaynak: İHA
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