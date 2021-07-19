Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak takımın yıldız futbolcusu Falcao'nun sakatlanması, PSV maçı öncesi moralleri bozdu.

FALCAO İDMANA KATILMADI

Tatilde koronavirüse yakalanan ve takıma bir hafta geç katılan Kolombiyalı golcü, dün yapılan antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmadı. Falcao'nun durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmazken, zorlu PSV maçı öncesi Florya'da morallerin bozulduğu gözlendi.

235 GÜN TAKIMDAN UZAK KALDI

Sarı kırmızı ekibe transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşan isim, idmanlardaki çalışkanlığı ve hırsıyla teknik heyeti mutlu etmişti. 35 yaşındaki yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 235 gün takımdan uzak kaldı. (Sabah)