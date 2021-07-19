Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira'nın geri dönüşü ile birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü araşyışı sürüyor. Sarı lacivertli ekibin, Danimarkalı Andreas Cornelius'un kulübü Parma ile bonservisi konusunda anlaşmaya vardığı, 28 yaşındaki forvet ile de küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

Gazzetta di Parma'nın haberine göre; sarı lacivertli kulüp, bir dönem Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Danimarka Milli Takımı'nın yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı.

YÜKSEK YILLIK ÜCRETTEN KURTULMAK İSTEDİLER

İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma'nın, bonservisine 8 milyon Euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.

Sarı lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

19.07 İDDİASI

Transferin, 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' olarak adlandırılan 19 Temmuz'da saat 19.07'de açıklanabileceği iddia edildi.

Volkan Demirel Fenerbahçe'den ayrıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik ekipte görev yapan Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını duyurdu.