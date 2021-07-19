Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, üçüncü ön eleme turunda oynanacak olan Molde - Servette maçının kazananı ile eşleşecek.

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Petrocub ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’un da bu turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Dinamo Batumi - BATE Borisov maçının kazananı ile oynayacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da UEFA, 2021/22 ve 2022/23 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını açıklarken 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul'da oynanacağını duyurdu.