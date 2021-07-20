Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz’dan sonra Alanyaspor’un 22 yaşındaki yıldızı Berkan Kutlu’yu da renklerine katarak yerli rotasyonunu güçlendirdi. Geçen sezonun en iyi çıkış yapan isimlerinden birisi olan Berkan, Sportcell’e konuştu. Genç oyuncu “Transfer teklifini duyar duymaz çok heyecanlandım ve elim ayağım birbirine dolaştı” dedi.

Mutlu ve gururluyum

“Çocukluk hayalimin gerçekleşiyor olmasından dolayı oldukça mutlu ve gururluyum” diyen Berkan Kutlu “Galatasaray formasını sırtıma geçirip muhteşem taraftarın önünde sahne almak için sabırsızlanıyorum. İnşallah en kısa zamanda bunu gerçekleştiririm” sözleriyle heyecanını paylaştı. Sarı kırmızılılar Berkan için Alanyaspor’a 2,8 milyon avro ödeyecek.

Galatasaray Başkanı Elmas'tan Kurzawa ve Gedson açıklaması Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem transfer. Başkan Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündemdeki Layvin Kurzawa ve Gedson Fernandes'le ilgili hakkında konuştu.