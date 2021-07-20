Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra’da oynanan hazırlık maçında Kasımpaşa’yı 4-1 yendi. Üçlü savunma sistemini oturtmaya çalışan Teknik Direktör Pereira, dizilişinden vazgeçmedi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13'te İrfan Can Kahveci (penaltı), 26'da Mbwana Samatta, 49'da Serdar Dursun (penaltı) ve 62'de Mert Hakan Yandaş kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü 41'de Yusuf Erdoğan (penaltı) attı.

Bir de asist yaptı

∂ Pereira her iki yarıda da sahaya farklı 11’ler sürdü. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, kasığındaki sakatlık sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü penaltıdan atan Serdar Dursun, Mert Hakan’ın golünde de pası veren isim oldu. İrfan Can Kahveci-Samatta iş birliği de sarı lacivertlilere biri penaltıdan iki gol getirdi. Oyuncuların istekli tavırları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş “Çok sıkı çalışıyoruz. Hocamız ilk günden beri felsefesini oturtmaya çalışıyor. İlk hazırlık maçına göre iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe'nin golcüsü İtalya'dan Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı Andreas Cornelius ile anlaşmaya çok yakın. 1.93'lük golcü ile sarı lacivertli ekip arasında küçük pürüzlerin kaldığı iddia edilirken, Parma ile bonservis konusunda el sıkışıldı.

Fenerbahçe'den kripto para açıklaması Fenerbahçe, son günlerde sosyal medyada yer alan kripto para projesi iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çalışmaların sürdüğüne ancak henüz resmi bir adım atılmadığına dikkat çekildi.