Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Bursa'da yaşandı. Kariyerine Avrupa şampiyonluğu da sığdırmış eski milli boksör evinde ölü bulundu. Eski milli sporcunun cenazesi Trabzona gönderilerek defnedildi.

ACI HABERİ BURSASPOR DUYURDU

Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Resul Küçük 65 kilogramda şampiyon olmuş, 20 ülkeden 183 boksörün arasından da 'Avrupa'nın En İyi Boksörü' ödülünü alarak isminden söz ettirmişti. Bursa’da evinde ölü bulunan eski Avrupa boks şampiyonu milli boksör Resul Küçük'ün (27) acı haberini, bir dönem lisanlı olarak sporculuk yaptığı Bursaspor ve Türkiye Boks Federasyonu sosyal medyadan duyurdu. Genç sporcu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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