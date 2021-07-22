15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.
16. DAKİKADA GOLÜ BULDU
Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.
31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.
52. dakikada soldan ceza alanına giren Henrique'nin vuruşunda kaleci Meira gole izin vermedi.
64. dakikada sol kanattan ani gelişen atakta ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin arka direğe ortasında Yatabare dokunamayınca Sivasspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.
85. dakikada Sandu'nun sağdan ceza alanına etkili ortasında kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kontrol edebildi.
90+5. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Sağdan ceza alanına giren Ahmet Oğuz, Ndzomo ile girdiği mücadelede yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Yatabare'nin kullandığı penaltıda kaleci Meira gole izin vermedi.
Mücadele, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.
Stat: Zimbru
Hakemler: Jeremie Pignard xx, Aurelien Drouet xx, Frederic Haquette xx
Petrocub Hincesti: Meira xx, Potirniche x, Efros x (Ndzomo dk. 58 x), Jardan xx, Revenco x, Iosipoi x (Sandu dk. 72 x), Bogaciuc xx (Turcan dk. 72 x), Ambros xx (Bejan dk. 86 ?), Douanla x (Gulceac dk. 58 x), Mihail Platica xx, Sergiu Platica xx
Yedekler: Igor Mostovei, Artiom Rozgoniuc, Alexandru Vlas, Cornel Cotogoi
Teknik Direktör: Lilian Popescu
Sivasspor: Ali Şaşal xxx, Ahmet Oğuz xxx, Goutas xx, Caner xxx, Uğur xx, Cofie xx (Jorge Felix dk. 80 x), Hakan Arslan xx, Fajr xx (Ziya Erdal dk. 90?), Sefa xx (Yatabare dk. 55 x), Henrique xxx (Koray Altınay dk. 90 ?) Kayode xx (Leke James dk. 80 x)
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Kerem Atakan Kesgin, Kubilay Eren Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Caner Osmanpaşa (dk. 16) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Jardan, Platica, Bogaciuc, Ndzomo (Petrocub), Sefa Yılmaz, Fajr (Sivasspor)
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