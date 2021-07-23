İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız yıldızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulandı.
Karantinaya alınan Benzema, test sonuçlarının negatife dönmesinin ardından takımla çalışmalara başlayacak.
Tokyo Olimpiyatları'nda korona bilançosu artıyor Tokyo Olimpiyatları'nda akredite sporculardan Covid-19'a yakalanan kişi sayısının 106'ya ulaştığı öğrenildi.
MotoGP'de Tayland Grand Prix'sine korona engeli MotoGP'de Tayland Grand Prix'sinin, Covid-19 sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.