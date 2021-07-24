Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı çok merak edilen, taraftarın Galatasaray'a kaptırılmasından endişe ettiği Rachid Ghezzal konusunda çok olumlu gelişmeler yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün yaptığı açıklamada, Ghezzal'ın menajerinin rakip takımı kullanarak fiyat artırma girişimini çok çirkin bulduğunu söylemişti. Ayrıca bundan sonra Ghezzal için yapılan teklifin bir avro bile artırılmayacağını belirterek tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Dün Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli ile bir görüşme yapıldı. Kritik zirve Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı.

Bir engel kaldı

Siyah beyazlılar ücret konusunda teklifini yenilemedi. Sözleşmenin süresinin ise 3+1 yıllık olması konusunda görüş birliğine varıldı. Rachid Ghezzal'ın ısrarlı bir şekilde Beşiktaş'ta forma giymek istemesi de görüşmelerin hızlıca sonuçlanmasında büyük rol oynadı. Şu anda 29 yaşındaki oyuncunun siyah beyazlı formayı giymesinin önünde sadece bir engel kaldı. Ghezzal'ın tapusunu elinde bulunduran Leicester City ile son bir görüşemede bulunulacak. Bonservis bedeli konusunda yapılacak görüşme sonunda Beşiktaş'ın 4 milyon avro civarı bir ücretle transferi bitirmesi bekleniyor.

Rosier de geliyor!

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük emeği bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier yeniden yuvaya dönüyor. Rosier konusunda da anlaşmanın tamamlandığı ve özel işleri nedeniyle geciken Fransız sağ bekin 1-2 gün içinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Bir müjde de Teixeira'dan

Beşiktaş'ın çok istediği Alex Teixeira'dan da iyi haber geldi. Brezilyalı yıldızın yakın arkadaşı olan Josef de Souza, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hayatta her zaman pozitif düşünceleriniz olsun, sonunda her şey güzel olacak'' ifadeleri kullanması transferin sonlandığı şeklinde yorumlandı.

Elmas ile dobra dobra: Ghezzal ile görüşüyoruz Elmas “İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Maliyeti, Hoca’mızın isteği, oyuncunun karakteri gibi kriterler doğrultusunda kimseyle görüşmekten çekinmeyiz” dedi

Ghezzal Aslan oluyor Sarı kırmızılılar, Leicester City ile 5 milyon avroya el sıkıştı, Ghezzal’a da yıllık 2,5 milyon avro teklif etti. Bu rakama sıcak bakan yıldız oyuncu son anda karar değiştirmezse önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek