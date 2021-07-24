Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e yaptığı transferlerle iddialı bir biçimde giriş yapan Adana Demirspor, yeni sezon formalarını görücüye çıkardı.

"LİSANLI ÜRÜN AL, KULÜBÜNE DESTEK OL"

Kulübün sosyal medya hesabından 19.40’da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr'de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.”

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezonda siyah, beyaz ve mavi-lacivert çubuklu formaları giyecek.

Balotelli 9 numaralı formayı giyecek Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.

Adana Demirspor'a bir dünya yıldızı daha Belhanda ve Balotelli transferleriyle gündeme gelen Adana Demirspor'un Brezilyalı yıldız David Luiz ile prensipte anlaştığı iddia edildi.