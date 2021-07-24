Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra 13 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

FİLENİN SULTANLARI SAHNE ALIYOR

Milli voleybolcular, TSİ 10.25'te son olimpiyat şampiyonu Çin'le B Grubu maçında karşı karşıya gelecek.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfekte Ömer Akgün, TSİ 07.00'de elemeye çıkacak. Ömer, elemeyi geçerse TSİ 09.30'da finalde yer alacak.

Artistik cimnastikte Nazlı Savranbaşı, TSİ 09.10'da eleme mücadelesine çıkacak. Halterde erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek TSİ 13.50'de podyumda yer alacak.

Kürekte Onat Kazaklı'nın tek çifte (M1 x) çeyrek final mücadelesi TSİ 05.40'ta başlayacak. Eskrimde İrem Karamete'nin madalya mücadelesi ise TSİ 04.55'te start alacak.

TEKVANDODA 2 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK

Tekvandoda ise kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, erkekler 68 kiloda Hakan Reçber, tatamide mücadele verecek. Hatice'nin müsabakaları TSİ 06.20, Hakan'ın ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Yelkende Ecem Güzel laser radial (TSİ 06.00), Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü (RS-X) (TSİ 06.00) ve Dilara Uralp rüzgar sörfünde (TSİ 09.00) mücadele edecek.

Yüzmede ise 200 metre serbest stilde Baturalp Ünlü, (TSİ 13.21), 400 metre serbest stilde de Beril Böcekler (TSİ 14.12) ve Merve Tuncel (14.18) havuza girecek.

Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyatlarda buluştu Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Tokyo'da farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu, oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz dördüncü oldu Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup olarak oyunları 4. tamamladı.

İsrailli rakibiyle eşleşmemek için olimpiyattan çekildi Cezayirli judocu Fethi Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" diyerek olası bir eşleşmede İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.