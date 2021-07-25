Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde dün yeni transfer İsmail Köybaşı için imza töreni düzenlendi. Tecrübeli futbolcunun karakterine ve kalitesine vurgular yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beklentilerinin büyük olduğunu vurguladı. Ve klasikleşen forma satışında da ilginç diyaloglar yaşandı. Başkan, İsmail Köybaşı’nın yerli statüsünde olduğunu belirtip yabancıya uygulanan 5 bin forma tarifesini 1.500’e indirdi.

Anlamlı oldu

İsmail Köybaşı da “'Başkanım sizlerde uygun görürseniz, zaten Trabzonspor’umuzun kuruluşunun 54. yılını kutlamak üzere ben bunu 1967 olarak belirlemek istiyorum. Bunu da canı gönülden söylüyorum. Hiçbir şekilde art niyet aranmasın. 1967 formanın da bir anlamı olmasını istiyorum” dedi. Başkan Ağaoğlu da “54. kuruluş yıl dönümündeyiz. Bir an korktum, 54 forma der misin diye... 1967 çok anlamlı oldu” diye konuştu.

İsmail Köybaşı Trabzonspor'da Trabzonspor, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Köybaşı ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor ile Başakşehir maçından gol çıkmadı Hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'den 0-0'lık skorla beraberlik geldi.