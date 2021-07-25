Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son üç sezondur kadro istikrarını bir türlü tutturamayan Fenerbahçe’nin sancılı olduğu bölgelerden birisi de forvet. Geçtiğimiz sezon yeni isimler alınmasına rağmen Vedat Muriç’in yokluğunu arar olan sarı lacivertliler yeni arayıştaydı. Muriç’i geri döndürmek için girişimlerde bulunan yönetim Napoli’den Andrea Petagna konusunda da görüşmeler yapmıştı. Son gelinen noktada ise Fransa’nın forvet pazarına yönelindi.

İtalyan isim yazdı

Rennes'den Mbaye Niang için teklifte bulunan ve cevap bekleyen Ali Koç yönetiminin son nabız yoklaması ise Dario Benedetto oldu. İtalyan gazeteci, Nicolo Schira, sarı lacivertlilerin golcü oyuncu için Marsilya’nın kapısını çaldığını duyurdu. 31 yaşındaki forveti Brezilya ekibi Sao Paulo’nun da istediği belirtildi. 2019’da Boca Juniors’tan 14 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Marsilya’ya gelen golcünün ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe 4 hazırlık maçı daha yapacak Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kaan Güçtekin, yeniz sezon hazırlıklarını A Takımla sürdürmeyecek.