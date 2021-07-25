Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra İlgün, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayamayan 28 yaşındaki milli tekvandocu, ilk saniyelerde 3-0 geri düştü. Ancak çabuk toparlanan Hatice Kübra, son saniyelerinde arka arkaya aldığı sayılarla öne geçti ve ilk raundu 5-3 üstün tamamladı.

İyi savunma yapan ve kontra ataktan 1 sayı bulan milli sporcu, ikinci raundu 1-0 alarak toplam skorda 6-3'lük üstünlük kurdu. Son rauntta üstün bir oyun ortaya koyan Hatice Kübra İlgün, raundu 10-2, maçı da 16-5 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Hatice Kübra İlgün, TSİ 09.08'de çeyrek final maçına çıkacak.

HAKAN REÇBER ÇEYREK FİNALDE

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan Reçber, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes ile karşılaştı.

Mücadeleye iyi başlayan 21 yaşındaki milli tekvandocu, üstün bir oyunla ilk raundu 8-3 aldı. İkinci rauntta uzun süre skor üstünlüğünü elinde bulunduran Hakan, son 30 saniyede rakibine üst üste kritik sayılar verdi. Genel skorda geri düşen Hakan, çabuk toparlandı. Raunt, 11-8 Brezilyalı sporcunun üstünlüğüyle sona erse de toplam skorda Hakan 16-14 önde yer aldı.

Son rauntta iyi bir performans sergileyen Hakan Reçber, raundu 9-4, maçı da 25-18 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Hakan, TSİ 09.22'de çeyrek final müsabakasına çıkacak.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM

Tekvando karşılaşmalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri sıkı şekilde uygulanıyor.

Karşılaşmaların yapıldığı zemin ile antrenörlerin yer aldığı alanlar, her maçın ardından Japon ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Tokyo 2020'de müsabakalar koronavirüs tehditi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.

Tokyo'da yapay zekâların yarışı Olimpiyatlar bu sene yapay zekâ yarışına sahne oluyor. Kameralar ve sensörler üzerinden gelen veriler yapay zekâ tarafından anında analiz edilerek sporcu ve antrenöre iletiliyor

Tokyo 2020'de Türk sporcular bugün 9 branşta mücadele edecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bugün Türk sporcular 9 branşta mücadele edecek.