Milli sporcu Ömer Akgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Asaka Atış Alanı'nda gerçekleşen 10 metre havalı tüfek yarışında mücadele etti.
İlk 8'in finale yükseldiği elemede 47 kişi arasında 629.8 puanla 5. olan Ömer Akgün, adını finale yazdırdı.
HAORAN YANG, OLİMPİYAT REKORU KIRDI
Elemeleri birinci sırada bitiren Çinli atıcı Haoran Yang, elemelerdeki olimpiyat rekorunu 632.7'lik puanıyla kırdı. Daha önceki rekor 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan sporcu Niccola Campriani'ye 630.2'lik puanla aitti.
Ömer Akgün'ün madalya mücadelesi vereceği final atışları, TSİ 09.30'da gerçekleşecek.
Tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber çeyrek finale çıktı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Hatice Kübra İlgün ile 68 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, çeyrek finale yükseldi.