Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İngiltere milli futbol takımının kaptanı David Beckham, ailesiyle birlikte İtalya’da Amalfi açıklarında demirleyen yatta tatil yapıyor.

İtalyan polisi dün yata gelerek ünlü futbolcuyu 45 dakika sorguladı. Polis memurları, sorgulama ve gerekli uyarılardan sonra selfie çekerek bölgeden ayrıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE JET-SKI YASAK

Polis gelmeden önce Beckham’ın 16 yaşındaki oğlu Cruz, jet-ski kullanıyordu. Daha sonra kendisine 10 yaşındaki kız kardeşi Harper de katılmıştı.

İtalya’da 18 yaşından küçüklerin jet-ski kullanması yasak. Polisin Beckham’ı bu yüzden sorguladığı sanılıyor.

Bir görgü şahidi, “Cruz ve Harper’ın jet-ski kullanmaya başlamasından 5 dakika sonra polis geldi. O sırada Beckham yatta güneşleniyordu. Ondan bazı belgeler istediler, o da gösterdi. Beckham daha sonra çocuklarını çağırarak uyardı” dedi.