Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Uluslararası Forum'da yapılan müsabakalarda Muhammed Furkan Özbek, koparmada 142 kilo kaldırdı. İki kez 145 kiloyu da deneyen Muhammed Furkan, bu denemelerinde başarısız oldu.

HALTERDE MADALYANIN UZAĞINDA KALDIK

Milli halterci, silkmede ise geçerli kaldırış yapamadı. Muhammed Furkan, 173 kiloyu üç denemesinde de kaldıramadı ve dereceye giremeyerek madalyanın uzağında kaldı.

Çinli Lijun Chen silkmede 187 kilo ve toplamda 332 kilo ile 2 olimpiyat rekoru kırarak iki altın madalya kazandı.

Olimpiyatlarda ilk madalyalar Hakan ve Hatice'den! Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.

Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.