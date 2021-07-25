Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da 563 gazeteci ve futbol yazarının katıldığı 'yılın futbolcusu' oylamasında oyların 356'sını alan 32 yaşındaki Polonyalı yıldız Lewandowski, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

İKİNCİ MULLER, ÜÇÜNCÜ HAALAND

Oylamada Lewandowski'nin takım arkadaşı Thomas Müller 41 oyla ikinci, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland 38 oyla üçüncü oldu.

Bayern Münih ile geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Lewandowski, 48 gol attı. Ligi 41 golle tamamlayan Polonyalı yıldız, Gerd Müller'i bu alanda geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

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