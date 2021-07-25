Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Milli takımdan dolayı takıma biraz geç katıldıklarını belirten Bayındır, "Aynı şekilde ülkesinin milli takımlarında olup geç katılan başka arkadaşlarımız da oldu. Şimdi bir aradayız ve birlikteliği, takım olma durumunu oluşturduk. Çalışmalarımız iyi gidiyor, her şey yolunda" dedi.

"MÜCADELEYİ TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR VERECEĞİZ"

Büyük sorumluluk isteyen bir işi büyük bir camiada yaptığına da değinen milli kaleci, "Ağır sorumluluk isteyen bir şey, özellikle de kaleci mevkiindeysen. Keza geçmişe baktığımız zaman çok önemli, değerli, efsanevi isimlerin koruduğu kalenin şu anda mevcut durumda pozisyonunda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla büyük sorumluluk istiyor" dedi.

"Bu sorumluluğu taşımak için de bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor" diyen Bayındır, "Benim buraya olan hazırlıklarım çok eski zaman diliminde başladı. Hazırlıklarımı her zaman devam ettiriyorum, sürdürüyorum. Fakat büyük bir camianın getirdiği zor şeyler de var. Önemli olan bu zorluklarla ne olursa olsun dimdik ayakta olarak devam etmek. Çünkü bazen hata yapıyorsun, bazen sıkıntılı geçiyor ve sonuç itibariyle insanız. Dolayısıyla normal sosyal hayatta da saha içinde de odaklı yaşayarak işimizi sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu sene de elimizden gelen mücadeleyi terimizin son damlasına kadar vereceğiz" diye konuştu.

"BİZ HAZIRIZ"

Takım olarak hazır olduklarına değinen ve takımdaki birlik beraberlik ortamına vurgu yapan Bayındır, "Biz, hazırız. Kafa olarak da hazırız. Yeni hocamızla birlik, bütünlük içerisinde elinden gelen çabayı herkes gösteriyor. Pozitif bir ortam var. Pozitif ortamı devam ettirmek bizlerin elinde. Taraftarlarımızdan da beklentimiz, ricamız bu pozitif ortamın bir parçası olmaları, bu sinerjiyi hep birlikte sağlamamız. Çünkü sahada sonuç aldığın zaman pozitiflik her zaman devam ediyor, her yerde devam ediyor, insanların yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAYI ÇOK İSTEDİM"

Milli takımla ilgili konuşan Altay, "Milli takım süreci de sonuna kadar konsantre bir şekilde geçti. Oynamayı da bekledim açıkçası, oynamayı çok istedim; kim oynamayı istemez. Bütün futbolcular için geçerli sadece benim özelimde değil. Böyle önemli bir organizasyon içinde bulunmayı çok istedim, arzuladım, mücadele verdim. Fakat hocalarımızın takdiridir. Sonuçta 11 kişi oynayabiliyor. Bizim üstümüze vazife olan çalışmaktır, her gün daha fazla çalışmaktır. Bugün iyi çalıştığın zaman yarınlar sana sağlıklı bir şekilde geliyor. Bunun bilincinde olmak çok önemli. Çalışacağız, çalışacağız” dedi.

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