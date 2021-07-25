Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya ile Suudi Arabistan mücadele etti. Almanya'nın 3-2 kazandığı maçta büyük bir sürpriz yaşandı. Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, müsabaka sonrası canlı yayına çıkıp kız arkadaşı Dilara Mardin'e evlilik teklif etti. 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var" diyerek üstündeki formayı çıkardı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi. Mardin de teklifi kabul etti.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

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Eski Fenerbahçeli Max Kruse 1 gol atıp 2 asist yaptı, Union Berlin kazandı Union Berlin'in Hoffenheim'ı deplasmanda 3-1 yendiği maçta sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve sarı-lacivertlilerle davalık olan Max Kruse 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.