Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tatamiye çıkan 2 olimpiyat madalyalı milli tekvandocu, son 16 turunda Nijeryalı Elizabeth Oluchi Anyanacho ile karşılaştı. Müsabakanın ilk raundu 1-1 beraberlikle sona ererken ikinci raundu 2-1, son raundu da 9-5 alan Nur Tatar, toplam skorda 12-7 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.
Nur, çeyrek finalde TSİ 08.00'de ABD'li Paige McPherson ile mücadele edecek.
Max Kruse'den Tokyo 2020'de Kürtçe evlenme teklifi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, büyük bir sürpriz yaptı. Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.
Tokyo'da yapay zekâların yarışı Olimpiyatlar bu sene yapay zekâ yarışına sahne oluyor. Kameralar ve sensörler üzerinden gelen veriler yapay zekâ tarafından anında analiz edilerek sporcu ve antrenöre iletiliyor