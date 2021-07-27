Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer maça Uğurcan, Peres, Edgar, Trondsen, Berat, Bakasetas, Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny on biri ile başladı. İkinci yarıda oyuna Erce, Hüseyin, Serkan, Flavio, Yunus ve Abdülkadir Parmak girdi. Yenilerden Hamsik'in henüz hazır olmadığı görüldü ve 67'de oyundan çıktı. Gervinho ilk hazırlık maçından itibaren olduğu gibi dün de etkiliydi ve golünü de attı.

Ömür sakatlandı

Bruno Peres hücuma verdiği katkıyla alkış topladı. Umut Bozok'un 6. dakikada attığı gole 23'te Nwakaeme cevap verdi. Gervinho 78'de son sözü söyledi. Öte yandan ikinci yarının başında Abdülkadir Ömür faul sonrası sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bu faul sonrası Trabzonspor kulübesi büyük tepki gösterince iki takım arasında gerginlik yaşandı. Ömür'ün sakatlığının durumu bugün yapılacak kontrol sonrası belli olacak.

Trabzonspor'un hazırlık maçındaki rakibi Kasımpaşa Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçını İstanbul ekibi Kasımpaşa ile yapacak.