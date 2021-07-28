Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda isim vermeyeceğini ancak müjdeler olacağını söyledi. Avcılar Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasına katılan Çebi, organizasyon öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transfer, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare ediliyor. Bunun dışında yöneticilerimiz de biz de bilgi veremeyiz" diye konuştu.

Abuk sabuk eleştiriler

Transfer konusunda kendilerine yapılan eleştiriler tepki gösteren Çebi, "Bu sene şampiyon olduk. Temennimiz seneye de olmak. Bu değerli camiaya hizmet etmek bizim için şereftir. Abuk sabuk şekilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından yapıldığını şahsen biliyorum. Beşiktaş'ı finansal anlamda yürür hale getirdik. Herkes 'Bu takım küme düşer' derken ben 'Şampiyon olacağız' diyenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu yapma şansınız olmaz" sözlerini kullandı.

10 NUMARA

Mercan'a kanca

Beşiktaş, Schalke 04’ün Türk asıllı orta sahası Levent Mercan’ı kadrosuna katmak istiyor. Orta sahanın ortasında ve 10 numara bölgesinde forma giyen Mercan, her iki ayağını kullanabiliyor. Gurbetçi oyuncu geçen sezon Bundesliga'da bir maçta beş dakika süre almıştı.

KARTAL GÜVEN VERDİ

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı sezonun ilk hazırlık maçını Güven’in attığı golle kazandı. Siyah beyazlılar maça; Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, Nkoudou, Güven 11'i ile başladı. İkinci yarının başında Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'tan 10 numara transfer! Şampiyonlar Ligi tecrübesi, uzaktan şutları, topa hâkimiyeti, hem golcü hem de asistçi kimliğiyle Brezilyalı yıldız siyah beyazlı formayla Süper Lig'i sallamaya geliyor