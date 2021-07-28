Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen ile karşılaştı.

Dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan temsilcimiz Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.

6 ayın en yükseği! Tokyo Olimpiyatları alarm veriyor 2020 Olimpiyatlarının açılışından bu yana Tokyo'da, Ocak 2021'den beri günlük en yüksek yeni tip koronavirüs vaka sayısına ulaşıldığı öğrenildi.

Olimpiyatlarda ilk madalyalar Hakan ve Hatice'den! Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.