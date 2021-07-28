Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, pandemide çok iyi noktaya gelindiğini ancak sürecin devam ettiğini ve tedbirli olunarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi, mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini vurguladı.

Federasyon olarak, Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması çabaladıklarını ifade eden Özdemir, aldıkları kararların başta kulüpler olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindiklerini dile getilrdi.

"Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık" diyen Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını 1 yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten, geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce, kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını, geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken A takım listesi oyuncusu sayısını da Süper Lig ve 1. Lig için 35'e yükselttik. Böylelikle, takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkamama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın bu süreçte ertelenmeden tamamladık" ifadelerini kullandı.

STAT KAPASİTESİNİN YÜZDE 50'Sİ TARAFTARLARA AÇIK

Özdemir, yeni sezonda maçları seyircili oynatmayı amaçladıklarını söyleyerek, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si ve locaların yüzde 100'ü olmak üzere taraftarların statlarda artık maç izleyebileceğini belirtti. Özdemir, "Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler" dedi.

Salgının seyrine göre futbol ailesi için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, "İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, yüzde 100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz" ifadesini kullandı.

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