Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’dan kaçarak Tokyo Olimpiyatlarında Moğolistan adına yarışan İranlı judocu Said Mollaei, 81 kilo yarışmalarında gümüş madalya kazandı. Mollaei, madalyasını İsrail’e ithaf etti.

Konuşmasında İbranicede “teşekkürler” manasına gelen “toda” kelimesini kullanan Mollaei, “Bu madalya İsrail’e adanmıştır. Umarım İsrailliler bu başarıyı takdir eder” dedi.

İsrailli judocu Sagi Muki de başarısından dolayı tebrik ettiği Mollaei’nin “son derece ilham verici” bir hayat hikayesinin olduğunu söyledi.

2019 YILINDAN BERİ MOĞOLİSTAN ADINA YARIŞIYOR

Mollaei, 2019’da Tokyo’da yapılan dünya şampiyonasında, finalde Muki ile karşılaşmaması için yarı finallerde kasten maçı kaybetmesi için İran judo federastonu tarafından baskıya uğramış ve Almanya’ya iltica etmişti. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında ise Moğolistan’dan vatandaşlık elde eden Mollaei, Moğolistan Milli Takımı için yarışmaya başlamıştı.

Moğolistan vatandaşlığının ardından ise İsrailli sporcu Muki arasında dostluk başlamıştı.

İranlı sporcu, bu seneki Olimpiyat finalinde Japon Takanori Nagase’ye yenilerek altın madalya kazanma fırsatını kaçırdı.