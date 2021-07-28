Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülker Stadı bakımda olduğu için Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi, sarı-lacivertliler sezon öncesi ilk kez kazanamadı. Fenerbahçe'ye üstünlüğü getiren goller peş peşe geldi, 45. dakikada Tisserand ve 48. dakikada Valencia attı. Zwolle'nin geri dönüşünü ise 68. dakikada Mustafa Saymak ile 82. dakikada Landu ile oldu.



Sarı lacivertliler karşılaşmaya Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı. İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Caner Erkin, Muhammed Gümüşkaya, Steven Caulker, Jose Sosa, Nabil Dirar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi. Pereira, ilk 60 dakikada 3'lü, son yarım saatte ise 4'lü savunma dizilişini tercih etti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

31 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe-Dinamo Kiev



Fenerbahçe dört dörtlük Golsüz biten ilk devrenin ardından coşan sarı lacivertlilere farklı galibiyeti Nazım, Ozan, Muhammed ve Zajc'in golleri getirdi. Pereira'nın takımı ofansif ve hırslı oyunuyla alkış topladı



Fenerbahçe umut saçıyor Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 4 farkla kazandı