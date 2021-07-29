Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. G.Saray Başkanı Burak Elmas'ın, "Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica’ya teklif ettiler. Ghezzal'ın da maliyeti sebebiyle G.Saray'ın geleceğini tehlikeye atmak istemedik" sözlerine tepki gösteren Çebi, "Başka takıma ait bir futbolcuyla görüşmedik. Centilmenlik tek taraflı olur, biz en kralını yaptık" dedi.

TEIXEIRA'DA GEL GİT

Ghezzal'ı alarak Beşiktaş'ı tehlikeye atmadıklarını söyleyen Çebi, "Burak Elmas kendilerine göre bir açıklaması olmuş" diye konuştu. Transferi merakla beklenen Alex Teixeira konusuna da değinen siyah beyazlıların patronu, "Teixeira transferinde git gel yaşıyoruz. Futbolcular en iyi ücreti almaya çalışıyor haklı olarak, biz de en azını vermeye çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

BU GECE İSTANBUL'DA: ROSIER GELİYOR

Siyah beyazlıların uzun zamandır yeniden kadrosuna katmak istediği Valentin Rosier sonunda geliyor. Fransız yıldız bu gece 23.10'da İstanbul Yeni Havalimanı'nda olacak. Siyah beyazlı taraftarlar da Rosier'i karşılamak için sosyal medyada organize oldu.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Transfer müjdelerimiz olacak Ahmet Nur Çebi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Beşiktaş'ın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Çebi, transferlerle ilgili de konuştu.

Beşiktaş'ta Ljajic'i isteyen kalmadı Alex Teixeira transferinin önündeki tek engel olarak duran Boşnak oyuncu idmanlarda da yalnızları oynuyor.