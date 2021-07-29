Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti.

KARŞILAŞMA 31 TEMMUZ'DA

İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Sonraki setlerde rüzgar etkisini artırınca milli sporcu kısa süreliğine istediği atışları yapamadı. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.

Mete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde Tokyo Olimpiyatlarında 51 kiloda mücadele eden milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi.