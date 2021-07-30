Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

Busenaz tarih yazdı 69 kilodaki sporcumuz, son 16 turunda Polonyalı sporcuyu yendi ve çeyrek finalde Ukraynalı ile eşleşti. Müsabakası cuma sabahı.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den bir başarı daha ​2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı.