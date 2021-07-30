Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ah Sultanlar ah! Kötü başladık sonra toparladık ama olmadı… 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında A Millî Voleybol Takımı’mız dünyanın bir numarası ABD’yle karşılaştı. İlk iki maçını set vermeden kazanan güçlü ABD karşısında maça tutuk başladık. Buna rağmen ara ara dengeyi sağladık ancak son bölümde seri yakalayan ABD, seti 25-19 kazandı. İkinci sette de görüntümüz pek farklı değildi. Psikolojik olarak kopuk görünen millîler, bu seti de 25-20 kaybetti. ABD ‘Bitti’ gözüyle bakarken ve rehavete kapılırken bitmeyen bir Sultanlar ekibi vardı.

Sırada Arjantin var

Üçüncü sete iyi başlayan ay yıldızlı ekibimiz daha önce iki kez yendiği ve ikisinde de 2-0 geriden geldiği maçları hatırlattı. Guidetti’nin rotasyonu tabelaya olumlu yansıdı. Meryem Boz, Eda Erdem, Hande ve Zehra’nın sayıları çok kritikti. Önce seriyi 2-1 ardından da Meryem Boz’un müthiş finaliyle 2-2 yapan Filenin Sultanları ilkleri de başardı. ABD’den ilk set alan ekip olan millîler, olimpiyatta da şu ana kadar maçlarda ABD karşısında iki set kazanan ilk takım oldu. Finalde de 7-4’ten 11-10’u yakalamamıza rağmen ABD galip geldi. Yarın Arjantin ile oynayacağız.

Filenin Sultanları, İtalya karşısında yara aldı 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol takımı, salondan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Kürsüye alalım Sultan'ım! “Bir hayalimiz var” diyen ve Tokyo’da onun peşinden giden Guidetti ve Filenin Sultanları bu sabahki maçı kazandığı takdirde gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak ve madalyaya bir adım daha yaklaşacak