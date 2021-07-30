Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını 1-0'lık skorla mağlup etti. Deplasmandaki maçı da 1-0 kazanan temsilcimiz 66'da Kayode ile öne geçti. Kalan sürede skoru korumayı başaran Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahadan galibiyetle ve turla ayrıldı. Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Gürcistan'ın Dinamo Batum takımı oldu.

Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'de temsil edecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.