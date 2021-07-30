Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Bruno Perez, Gervinho, Koita, Hamsik ve İsmail Köybaşı''nın ardından Dorukhan Toköz de bordo mavili renklere bağlandı. Karadeniz ekibi uzun süredir Beşiktaş ile pazarlık hâlinde olan ancak bir türlü resmî imzayı atmayan genç orta saha oyuncusunun transferini bitirdi. Bu önemli Transferde teknik direktör Abdullah Avcı’nın etkisi fazlaydı.

Avcı ikna etti

Abdullah Hoca, eski öğrencisiyle yaptığı görüşme sonrası transferi bağladı. KAP'a yapılan bildirime göre millî futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Dorukhan Toköz, bordo mavililerden ilk yıl 9 milyon lira maaş ve 7 milyon lira imza ücreti alacak. Öte yandan Trabzonspor'un Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Norveç temsilcisi Molde oldu. İlk maç 5 Ağustos'ta Trabzon'da.

Çebi sessizliğini bozdu: Dorukhan'a taviz yok Sözleşmesini yenilemeyen yıldız oyuncuya yaptıkları teklifin hâlâ masada olduğunu söyleyen Çebi, "İmzalamazsa yolu açık olsun. Beşiktaş handır, futbolcular yolcudur" dedi