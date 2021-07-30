Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde boksta kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk rauntta 5 hakemin 3'ünden fazla puan aldı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

ÇEYREK FİNALİ GÖREN ÜÇÜNCÜ KADIN MİLLİ BOKSÖR OLDU

Esra, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra çeyrek finali gören üçüncü kadın milli boksör oldu.

RAKİBİ SON OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜSÜ POTKONEN

Arjantinli Dayana Sanchez'i yenerek çeyrek finale yazdıran Esra, bu turda 40 yaşındaki Potkonen'le eşleşti.

Son olimpiyat üçüncüsü Potkonen, dünya sıralamasında ikinci sıra bulunan Çinli Yeonji Oh'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Esra'nın Potkonen'le yapacağı karşılaşma 3 Ağustos Çarşamba günü TSİ 11.15'te başlayacak.

Milli boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.

"HEDEFİM ALTIN MADALYA"

Kadın Boks Milli Takımı olarak çok başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Esra, "Şükürler olsun. İnşallah hepimiz final oynayacağız. İnanıyorum. Mutluyum, heyecanlıyım. Olimpiyat, ne Avrupa ne de dünya şampiyonası gibi. Farklı bir atmosfer. İlk maçımla üzerimden attım bu heyecanı, diğer maçlarım daha iyi geçecek. Hedefim tabii ki altın madalya. Ülkemizin şu an zor zamanlar geçirdiğini biliyoruz. Türk halkının yüzünü başarılarımızla biraz da olsa güldürmek istiyoruz." dedi.

Kadın boksörlerin üzerindeki algıyı da 2020 Tokyo'da yıktıklarını vurgulayan Esra, "Biz Kadın Boks Milli Takımı olarak algıları yıktık. Ben boksa başladığımda, 'Kızlar boks yapamaz, senden boksör olmaz' diye bir algı vardı. Televizyonda bizi izleyen insanlar var. Biz artık bu algıyı yıktık. Şükürler olsun böyle bir şeye vesile olacağız" diye konuştu.

Ailesine ve Türk halkına da teşekkür eden milli boksör, "Anneciğim, babacığım, kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Ne olur benden duanızı esirgemeyin. Türk halkını mutlu etmek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Bayram Malkan çeyrek finalde Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 81 kiloda milli boksörümüz Bayram Malkan çeyrek finale yükseldi.

Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü Maç sırasında Faslı Youness Baalla'nın, Yeni Zelandalı rakibi David Nyika'nın kulağını ısırmaya teşebbüs etmesi, Mike Tyson ile Evander Holyfield arasındaki 1997 yılındaki boks maçını hatırlattı.